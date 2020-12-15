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中職》鍾承祐去悍將當教練？鄉長「中日快樂」引熱議

2020/12/15 09:54

桃猿鍾承祐去年退下球衣轉任教練，今傳可能加盟悍將，攜手洪總。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天投手陳禹勳昨在粉絲團貼出1張洪一中當桃猿總教練時，拍著鍾承祐肩膀的照片，馬上引發網友瘋猜，認為這是在暗示先前轉任樂天桃猿二軍外野教練的鍾承祐，有可能將加盟富邦當教練，攜手恩師洪總一同在悍將打拚。

陳禹勳在粉絲團貼出1張洪一中擔任桃猿總教練時與鍾承祐的一張合照，還意有所指地寫下：「鍾ㄟ，中日快樂。」不過眼尖球迷馬上發現，這看似生日祝福的貼文，其實並不單純，因為陳禹勳寫的不是「生日快樂」，而是「中」日快樂，加上鍾承祐和洪總的生日，根本不是昨天，因此網友猜測這可能是在暗指鍾承祐加入悍將教練團。

鍾承祐在2008年以第三輪第17順位進La New熊，至2019年為止共十二個球季，累積823場出賽，擊出762支安打，59支全壘打，生涯打擊率0.281，曾在2009年創下中華職棒最年輕打者完全打擊的紀錄，2011、2012連續兩季蟬聯明星賽全壘打王，去年球季退下球衣，轉任樂天桃猿隊二軍外野教練。

據了解，鍾承祐一直是洪總擔任桃猿教頭時非常喜歡的選手，加上球季結束後，富邦未與二軍打擊教練杜西續約，若找來鍾承祐遞補打教空缺也相當合理，據了解富邦球團今日就有望證實消息。

鍾承祐。（資料照，記者林正堃攝）

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