NBA》Z.威廉森、英葛蘭合拿48分 鵜鶘熱身賽首戰滅熱火

鵜鶘Z.威廉森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊今天在熱身賽首戰面對熱火隊，Z.威廉森（Zion Williamson）砍全場最高26分、英葛蘭（Brandon Ingram）貢獻22分，終場鵜鶘隊就以114：92贏球。

Z.威廉森今上場33分鐘，全場13投8中、外加11罰10中，拿到26分、11籃板。英葛蘭上場31分鐘，13投7中拿到22分，另有6籃板、6次助攻；亞利桑大沃克（Nickeil Alexander-Walker）替補出發得到14分，「球哥」波爾（Lonzo Ball）12分6助攻，哈特（Josh Hart）11分3抄截。

請繼續往下閱讀...

熱火隊以赫爾羅（Tyler Herro）17分、6助攻、5籃板最佳，羅賓森（Duncan Robinson）在14分，努恩（Kendrick Nunn）11分。斯特魯斯（Max Strus）替補出發得11分、抓7顆籃板、傳4次助攻。

熱火球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）、卓吉奇（Goran Dragic）、伊古達拉（Andre Iguodala）此役皆沒有上場。

鵜鶘Z.威廉森。（法新社）

鵜鶘英葛蘭。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法