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MLB》今年最遠雷射肩！貝茲超狂美技獲數據認證（影音）

2020/12/15 12:06

〔體育中心／綜合報導〕季初明星外野手貝茲（Mookie Betts）被交易來到道奇，披上新戰袍的第一年就展現價值，除了打擊和壘包間破壞力不容小覷外，守備上更是屢屢上演美技，而他在一場例行賽的雷射肩經數據統計認證是2020賽季最遠的雷射肩。

根據《MLB Network》近日指出，透過大聯盟合作夥伴Google Cloud的數據分析，貝茲在8月1日（台灣時間）比賽中上演的一次長傳美技距離為302英尺（換算約為92公尺），認證為2020賽季最遠的長傳雷射肩。

當時道奇作客響尾蛇，1局下響尾蛇打者馬提（Ketel Marte）斷棒擊出右外野巧妙的安打，眼見馬提繞過二壘繼續往三壘衝，外野手貝茲將球長傳三壘硬是阻殺了打者，長距離而且沒有落地的精采守備在當時引起網友轟動，紛紛表示表現值得剛簽下的大約。

而當時貝茲受訪回應：「我知道那肯定是二壘安打，我知道他（馬提）有腳程，所以那可能會是三壘安打。我看他沒有要放慢的意思，所以我知道我需要盡快處理。幸運的是上演了不錯的守備。」

貝茲在季初與投手普萊斯（David Price）一起從紅襪被打包到道奇，貝茲在7月達成協議簽下12年3.65億的大約。而今年貝茲也不出外界所料，再度獲獎，達成跨聯盟右外野金手套獎5連霸。

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