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十大運動人物》王維中、戴資穎、林子偉都輸湖人詹姆斯

2020/12/15 11:16

世界羽球球后戴資穎、中職強投王維中、旅美好手林子偉聲勢輸給帶湖人奪冠的詹皇。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年「十大運動人物」榜單中一片棒球熱潮，今年網友關注運動員遍及各領域，尤率領湖人奪隊史第17冠的詹姆斯（LeBron James）竄起成為十大運動人物之首，聲勢壓過世界羽球球后戴資穎、中職強投王維中、旅美好手林子偉等。

隨著湖人隊暌違10年再登NBA王座，居功厥偉的詹姆斯才擠下曾經二連霸「十大運動人物」榜單的戴資穎，至於還沒找到工作的林書豪則是排名第3。

旅外回歸的超級投手王維中加盟味全龍，寫下中華職棒薪資最高紀錄，人氣節節攀升，排名第4；剛和美職雙城簽小聯盟合約的林子偉」，他在今年效力紅襪時成為超級工具人，客串捕手和投手，成為熱搜人物。今年中職中信兄弟洋投德保拉排名第6，再來網壇的大坂直美、提姆（Dominic Thiem）及足壇的梅西（Lionel Messi）、NBA的亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）都居前10。

排名：

1.詹姆斯（LeBron James）

2.戴資穎

3.林書豪

4.王維中

5.林子偉

6.德保拉

7.大坂直美

8.亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）

9.梅西（Lionel Messi）

10.提姆（Dominic Thiem）

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