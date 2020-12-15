NBA》榜眼的霸氣！球三弟外線破網回望暴龍板凳席引熱議（影音）

LaMelo looked back at the Raptors' bench after hitting a three pic.twitter.com/vANGunnUfo — NBA on ESPN （@ESPNNBA） December 15, 2020

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今在熱身賽續戰暴龍，上役初登場一分未得的選秀榜眼「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）今上場20分鐘拿下12分，球隊終場則以109：112敗下陣來。

小波爾上回處女秀5次出手全數落空，今一樣從板凳出發，首節上場第二次出手就命中三分，確保今日不再空手而回，他上場20分鐘10投3中、拿下12分、另有3籃板、2助攻、發生3次失誤，其中第三節在黃蜂81：10領先下，投進三分後還轉頭望向暴龍，頗有挑釁意味，也在社群上引發熱議。

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黃蜂今打完半場以60：57領先，整場比賽最多曾領先高達14分，可惜後繼無力，末節尾聲遭暴龍反撲成功，先發5人以主控羅齊爾（Terry Rozier）15分最佳、重磅加盟的「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）14分4籃板6助攻。板凳方面除小波爾的12外，去年二輪選秀選進的麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）也有15分的貢獻。

暴龍今先發火力集中在范維利特（Fred VanVleet）與西亞卡姆（Pascal Siakam）兩人身上，前者轟全隊最高的23分外加4助攻、西亞卡姆則繳12分5籃板3助攻；替補上陣的弗林（Malachi Flynn）貢獻17分、T.戴維斯（Terence Davis）挹注14分。

小波爾。（法新社）

范維利特繳23分。（法新社）

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