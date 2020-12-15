NBA》瓦倫丘納斯大顯神威 灰熊宰灰狼納熱身賽2連勝

瓦倫丘納斯（中）領隊痛宰灰狼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱身賽首戰旗開得勝的灰熊，再度與灰狼交鋒，今換瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）大顯神威，15投8中拿下22分5助攻4籃板，攜手砍下21分的D.布魯克斯（Dillon Brooks），最後以123：104贏球，以19之差輕取灰狼，送給對手熱身賽2連敗。

此役灰熊從比賽開打就火力全開搶分，首節打完就已經取得14分領先，次節灰狼靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）、D.羅素（D'Angelo Russell）勉強與灰熊戰平，不過第三節新科新人王莫蘭特（Ja Morant）挺身而出，灰熊射手群發威，加上灰狼攻勢大當機，前三節打完灰熊就將分差拉開到24分之多，最末節雙方都還是都放上板凳應戰，但最終灰狼以19分的差距慘敗灰熊。

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灰熊此役共有7人得分上雙，除了瓦倫丘納斯、D.布魯克斯外，莫蘭特砍下17分7籃板7助攻，表現不俗。前鋒安德森（Kyle Anderson）16分8籃板，後衛莫爾頓（De'Anthony Melton）11分進帳，替補的G.艾倫（Grayson Allen）13分，菜鳥Desmond Bane也繳10分。

灰狼此役表現最佳為明星後衛D.羅素，全場18投7中，拿下全隊最高19分3助攻，一哥湯斯雖然也有14分9籃板及5助攻，但他12投僅3中手感仍在持續低迷。狀元艾德華茲（Anthony Edwards）此役從板凳出發，14投4中拿下12分4籃板2助攻，但三分外線出手7投僅中1。

灰狼狀元艾德華茲。（今日美國）

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