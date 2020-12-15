富邦U18》何宇翔初登投手丘就後援勝 隊友笑稱「何紀賢二世」

前職棒左投何紀賢二兒子何宇翔，今後援5局無失分拿下勝投。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕新北富邦國際城市U18邀請賽，以鶯歌工商等3校聯軍組成的新北白隊，和育民工家為主體的苗栗縣隊打得難分難捨，新北白隊原本領先1分，8局上爭議判決也得利，但2出局後反而被苗栗縣打下2分，終場苗栗縣6:4贏球。

8局上，葉駿逸、王文揚接連敲安分佔一三壘，下一棒李毓勤揮空，王文揚啟動盜壘，但打者卻被判妨礙守備，導致王文揚跟著出局。兩出局劣勢下，許文進內野安打、張博松三壘打，反而幫助球隊超前。

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苗栗縣後援投手何宇翔，是前職棒興農牛隊球星何紀賢之子，他原本是內野手，今天後援5局，三振、四壞各3次，以無失分之姿拿下後援勝。苗栗縣隊總教練周森毅透露，這僅是何宇翔首次擔任投手：「他高一、高二都沒練投，但膽識跟協調性其實都不錯，因此讓他在高三這一年練投，速度雖不快，但控球不錯。」

賽後，何宇翔被隊友笑稱「何紀賢二世」，他笑說對綽號沒有意見。何宇翔說，教練本就安排他高三前先擔任野手，父親也這樣建議，至於未來朝哪邊發展，他則順其自然。

何宇翔今天多半用滑球、指叉球壓制對手，父親當年成名的變速球，他則苦笑說：「很難，還沒有學會。」

前職棒左投何紀賢二兒子何宇翔，今後援5局無失分拿下勝投。（記者林正堃攝）

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