高球》落後5桿還逆轉奪冠！ 南韓金阿林美國公開賽驚奇封后

美國女子高球公開賽最後一輪，南韓女將金阿林逆轉封后。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國女子高球公開賽最後一輪因雨推遲到今天進行，南韓女將金阿林揮出67桿，以低於標準桿3桿的281桿逆轉封后，奪下個人LPGA首勝，且她在前3輪打完還以5桿落後，追平美國公開賽最大逆轉桿數，也成為史上第7位締造此紀錄的球員。

25歲的金阿林在前3輪分別繳出68、74、72桿，今抓下6鳥、2柏忌，其中有3博蒂在後3洞抓下，也一舉超車登頂，並以67桿繳卡。

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美國女子高球公開賽最後一輪，南韓女將金阿林逆轉封后。（美聯社）

「我無法用言語形容我現在的感覺，我沒想到我能參加美國公開賽，我現在還沒有拿到冠軍的感覺。」金阿林激動地表示，自己整輪都盯著領先榜，「我知道我落後幾桿，也成為我積極向旗桿進攻的動力。」這是金阿林生涯首度參與美國公開賽，賽前她的世界排名為94名，也成為自2006年世界排名創立以來，在美國公開賽奪冠排名最低的選手。

日本女將涉野日向子。（法新社）

日本女將涉野日向子雖在前3輪打完暫居領先，不過這回合她僅繳出74桿，以總桿283桿落居第4，無緣再創奇蹟；美國女將歐森則在第3輪結束得知公公去世的消息，最後一輪銜哀出擊，繳出72桿，以總桿282桿與世界球后高真榮並列第2。

美國女子高球公開賽最後一輪，南韓女將金阿林逆轉封后。（美聯社）

美國女將歐森。（法新社）

南韓世界球后高真榮。（法新社）

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