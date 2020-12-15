NBA》熱火射手羅賓森當「阿舍哥」！史上首位老外運動員代言人

熱火隊射手羅賓森當上「阿舍哥」！史上首位老外運動員代言人。（阿舍食品）

〔體育中心／綜合報導〕熱火隊白人射手羅賓森（Duncan Robinson）從此有了台味十足的新外號「阿舍哥」！因此他超級愛吃麵食，如今更被來自台灣的阿舍食品簽約，破天荒以老外運動員之姿擔任年度代言人，新賽季除了繼續施展精神三分外線，更負有推廣台灣美食的重任。

現年26歲的羅賓森透露，其實與阿舍食品結緣2013年，當時他還在威廉斯學院，平時就偏好麵食，偶然機會在校園附近超市購買到阿舍乾麵，品嚐後驚為天人，從此愛不釋口，之後就讀密西根大學更常推薦給隊友。今年年中他更透過經紀人主動聯繫阿舍食品，表達雙方合作之意，「阿舍哥」如願成為代言人與有榮焉：「很高興成為合作夥伴，尤其身為多年來死忠粉絲，我一直在找快速、便利又美味的健康餐點，這就是為什麼，阿舍乾麵最適合我，同時也是我選擇合作的原因。」

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這位NBA「阿舍哥」首要任務，就是與阿舍食品合作，捐贈了上萬包的阿舍乾麵，給位在南佛羅里達州的非營利性國內飢餓救濟組織，希望幫助當地25%受困於糧食短缺民眾，讓他們免於挨餓，未來羅賓森也將以不同形式，持續發揮代言人角色。

羅賓森。（美聯社）

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