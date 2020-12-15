NBA》CP3太陽首秀5分進帳 爵士熱身賽喜收2連勝

保羅今披太陽戰袍初登場。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕休賽季被交易至太陽的「CP3」保羅（Chris Paul）今於熱身賽迎來在新東家初登場，上場18分鐘拿下5分，太陽終場則以92：111不敵爵士。

休賽季被雷霆送到太陽的保羅，上週熱身賽首戰並未上場，今則以先發身分出賽，上場18分鐘，7投2中、最後拿下5分、另有2籃板6助攻；太陽今前半段還能一路緊咬對手，以48：49一分差進入下半場，不過易籃後頻頻讓爵士在外線出手得分，第三節一開始就被拉出一波13：0的攻勢，隨後還一度落後高達26分，最後苦吞熱身賽2連敗。

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太陽當家球星布克（Devin Booker）今轟全場最高27分、另外布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻15分2籃板2抄截，板凳出發的蓋洛威（Langston Galloway）挹注14分。

爵士今多點開花，先發有4人得分上雙，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）繳全隊最高18分、康利（Mike Conley）挹注16分、米契爾（Donovan Mitchell）貢獻15分6籃板3助攻，明星中鋒戈貝爾（RudyGobert）11分20籃板、「雙十」演出。

戈貝爾11分20籃板。（美聯社）

布克轟全場最高27分球隊仍落敗。（美聯社）

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