網球》推特女選手熱搜冠軍！ 大坂直美7黑罩美網封后

大坂直美。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕年終歲末，推特公布今年度十大搜尋熱門女性運動員，第一名正是美網期間聲援種族平權、秀出7個黑口罩再度封后的大坂直美，這位美日混血球星已強壓網壇傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）等各國名將，聲勢如日中天。

芳齡23歲的大坂直美，今年9月在紐約成名地笑捧生涯第2座美網金盃，並成為美國版《VOGUE》雜誌2021年元月封面人物，也是史上首登封面的日本運動明星。球風充滿爆發力的大坂直美，被各界稱為「日本小威」，從小隨家人移居美國的她，如今積極投入反種族歧視的社會運動，不但曾在辛辛那提退賽聲援，美網更堅持戴上7個印有不同黑人受害者名字的口罩出戰，獲得各界高度關注，如今她已贏得2018年美網、19年澳網、今年美網共三座大滿貫女單后冠。

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2020年推特熱搜女運動員榜單，除了躍居龍頭的大坂直美，前輩小威屈居第2，第3名為美國女足名將拉皮諾（Megan Rapinoe）、第4名美國「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）、第5名為退役的南韓花式滑冰女神金妍兒、第6名美國女足摩根（Alex Morgan）、第7名則是退休的俄國女網莎拉波娃（Maria Sharapova）、第8名為職業摔角斑克絲（Sasha Banks）、第9名前WNBA球員摩兒（Maya Moore）、第10名職業摔角選手布利絲（Alexa Bliss）。

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