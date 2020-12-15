NBA》七六人不出B.西蒙斯就能換哈登？ 美媒提最佳解方

火箭希望能用哈登換來B.西蒙斯還有未來3個首輪籤。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）「賣我」風波持續延燒，堅持一定要離開火箭，而今天也傳出火箭向七六人提出報價，希望能用哈登換來B.西蒙斯（Ben Simmons）和3個首輪籤，但七六人不願送出B.西蒙斯，美媒《Clutch Points》記者Christopher Denson撰文提出另一種有機會可能成功的方案。

七六人目前無意拆散「費城雙子星」恩比德（Joel Embiid）和B.西蒙斯，希望圍繞著他們打造出擁有奪冠實力的陣容，這也導致談判陷入僵局。對此，《Clutch Points》記者Christopher Denson撰文指出，七六人若是要在不用送出B.西蒙斯的情況下得到哈登，T.哈里斯（Tobias Harris）是最好的交易人選，27歲的他上季出賽72場，場均繳出19.6分、6.9籃板和3.2助攻。

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若是要匹配哈登的薪資的話，七六人可能還要再加上小柯瑞（Seth Curry），以及2個首輪選秀籤和1個第二輪選秀籤。但這跟火箭所提出的B.西蒙斯和3個首輪籤的報價有所落差，能否成真還需畫上問號。

T.哈里斯。（資料照，今日美國）

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