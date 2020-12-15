中職》王維中感念資助人 邀看明年首場比賽

王維中感謝台灣世界展望會資助人張阿姨。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王維中今天出席台灣世界展望會生命故事分享活動，與當年的資助人張阿姨現場電話連線，王維中當場邀約張阿姨明年來看他在中職的第一場比賽。

王維中因父母離異，與哥哥王躍霖由母親扶養長大，生活負擔較大，6歲時成為台灣世界展望會資助童，靠助學金支持安心上學、打球，每到節日都會收到張阿姨的問候、禮金。

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王維中指出，張阿姨曾鼓勵他「打球很辛苦，但不要放棄」，赴美加盟海盜前寫最後一封信向張阿姨告別，長達14年的資助正式畫下句點，「當時很難過，有種要失聯的感覺。」

王維中表示，赴美前手肘開刀，張阿姨掛念他的復健，經常為他加油打氣，受資助期間兩人不曾見面，書信來往卻不曾間斷，今天第一次聽到張阿姨的聲音，他笑說：有初戀的感覺！

王維中當場簽下簽名球要送張阿姨，還邀約張阿姨明年來看他在中職的第一場比賽，「如果想來看球，隨時可以跟我說，每場都讓妳來，而且坐貴賓席」，世界展望會也安排兩人今晚首次見面。

台灣世界展望會還邀請職業舞者暨健身教練王莞心、工程師李坤真、金融保險業主管吳品儀，分享在資助人多年關懷支持下，逆境向上活出豐盛生命的成長故事，明年元月底將於台北、台中、嘉義舉辦3場「紅包傳愛！」活動，為所服務的45,000名兒童及其家庭募款。

王維中出席台灣世界展望會分享生命故事活動。（記者徐正揚攝）

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