晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 籃球 NBA

NBA》「球二哥」被裁 爸爸老波爾怒嗆活塞

2020/12/15 17:23

里安傑羅波爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕好不容易球家三兄弟都加入NBA，不過昨日卻拋出二哥里安傑羅波爾（LiAngelo Ball）才剛加入活塞就被裁員的消息，讓球爸老波爾（LaVar Ball）忍不住痛批球團「爛透了」。

大哥朗佐波爾（Lonzo Ball）目前效力鵜鶘，而小弟拉梅洛波爾（LaMelo Ball）在今年選秀會以探花之姿進入NBA，里安傑羅波爾則剛和活塞簽下一分非保障合約，好不容易三兄弟齊聚NBA讓老波爾非常開心，但熱身賽才剛開打，里安傑羅波爾一場未打就被活塞裁掉。

在球家三兄弟都在NBA夢破碎後，老波爾受訪時難掩氣憤，據《New York Post》報導，老波爾表示無法理解活塞高層的決定。「底特律的球迷很棒，我很喜歡，但活塞的管理層有夠爛，免費給他們一個樂透簽的球員還不要，他們跟本不知道什麼是好的球員。」老波爾表示。

里安傑羅波爾大學時雖曾效力於名校UCLA，但因捲入中國偷竊風波導致在大學沒有留下太多成績，最終選擇只能黯然離隊，他曾在2018年參與NBA選秀，但最終沒有球隊願意選他導致最終落選，前往立陶宛打球，後來則是加入雷霆發展聯盟球隊，發展並不順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。