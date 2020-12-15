NBA》「球二哥」被裁 爸爸老波爾怒嗆活塞

里安傑羅波爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕好不容易球家三兄弟都加入NBA，不過昨日卻拋出二哥里安傑羅波爾（LiAngelo Ball）才剛加入活塞就被裁員的消息，讓球爸老波爾（LaVar Ball）忍不住痛批球團「爛透了」。

大哥朗佐波爾（Lonzo Ball）目前效力鵜鶘，而小弟拉梅洛波爾（LaMelo Ball）在今年選秀會以探花之姿進入NBA，里安傑羅波爾則剛和活塞簽下一分非保障合約，好不容易三兄弟齊聚NBA讓老波爾非常開心，但熱身賽才剛開打，里安傑羅波爾一場未打就被活塞裁掉。

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PROUD We’re just getting started. pic.twitter.com/WmcCOAsUot — Lavar Ball （@Lavarbigballer） December 3, 2020

在球家三兄弟都在NBA夢破碎後，老波爾受訪時難掩氣憤，據《New York Post》報導，老波爾表示無法理解活塞高層的決定。「底特律的球迷很棒，我很喜歡，但活塞的管理層有夠爛，免費給他們一個樂透簽的球員還不要，他們跟本不知道什麼是好的球員。」老波爾表示。

里安傑羅波爾大學時雖曾效力於名校UCLA，但因捲入中國偷竊風波導致在大學沒有留下太多成績，最終選擇只能黯然離隊，他曾在2018年參與NBA選秀，但最終沒有球隊願意選他導致最終落選，前往立陶宛打球，後來則是加入雷霆發展聯盟球隊，發展並不順利。

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