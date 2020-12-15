足球》「不亞於當年的陳柏良」 許博傑梅開二度率U20奪勝

許博傑單場射進2球。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第三屆BE HEROES高中菁英足球挑戰賽今在台北田徑場點燃戰火，台灣U20中場大將許博傑「梅開二度」，終場2：0擊敗BE HEROES菁英隊。

本屆U20台灣隊以2022年亞洲盃培訓為目標，成軍超過半年，選手來自國、內外菁英，集訓總天數已超過50天，訓練有素。

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身材單薄的許博傑，身高173公分、體重僅58公斤，但靠著出色的速度和判斷力，上半場第42分鐘接獲梁孟昕的妙傳後，起腳破門，率隊先馳得點；下半場開賽不到1分鐘，再送出一記精彩的凌空抽射，助U20再下一城。

U20台灣隊。（官方提供）

陳春智說，「許博傑靠腦袋打球，對球賽的解讀能力有超齡的水準，若能增強身體對抗性，未來有機會成為國家隊的班底。」

許博傑表示，「第一球有點運氣，球傳中的時候遇到水坑，剛好反彈到我面前，就順勢射門；第二球則是教練設定的戰術，我也剛好跑到位，幸好有把握助機會。」

BE HEROES菁英隊由上季高中足球聯賽四強隊伍北門高中、花蓮高農、中山工商和惠文高中組成，經過三天的集訓，淘汰半數球員，挑出20名即戰力選手出賽，可惜最終顆粒未進。

但總教練陳毅維仍給予全隊90的高分，「我們臨時組軍，默契和實力都不及U20國家隊，但選手展現的鬥志和拚勁卻絲毫不遜色，其中前鋒黃國釜、後衛曾畇浩和蔡杰勳等人，其實都已具備進入國家隊的水準。」

BE HEROES高中足球菁英對抗賽今天於臺北田徑場熱血開踢，最後圓滿順利，雙方收穫滿滿。（官方提供）

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