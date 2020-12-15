富邦U18》和局或輸都淘汰 雲林縣抗壓再見安贏球

雲林縣驚險收下勝利。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕新北富邦U18今天在新莊場最後一場比賽，由雲林縣（麥寮高中）迎戰善化、南英等校聯軍的台南市隊。雙方鏖戰完前8局形成平手，9局下，雲林縣第4棒王逸誠擊出再見安打，一舉幫球隊4:3贏球。

王逸誠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

對雲林縣而言，此役唯有贏球才可晉級，和局或輸球都淘汰，9局下關鍵時刻，鄭俊瑋先獲保送、李東森再敲安，把當英雄的機會給了王逸誠，他在兩好球狀況下仍挺住壓力，送球隊晉級。

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雲林縣關鍵一勝的另一個功臣則是高一左投手蔡昊峻，他後援5局，在8局上失2分被追平，但5局投球任內送出8次三振、被安打和保送各2次，表現仍亮眼。

雲林縣蔡昊峻拿下勝投。（記者林正堃攝）

雲林縣總教練楊博超是前統一獅球員，他透露，蔡昊峻就讀馬光國中時，就是他的子弟兵，當時畢業前夕球速僅在122公里徘徊，此役能投到138公里。

球速進步關鍵，楊博超認為是蔡昊峻身高成長、加上重量訓練有成。楊博超還透露，前隊友林岳平曾給蔡昊峻指導。楊博超說：「他來幫忙調整，對小朋友幫助很大。大餅就跟我說，這個小球員（蔡昊峻）手要好好顧，平時要多練肌肉，才能避免受傷。」

台南市呂冠鋐敲安一度追平比分。（記者林正堃攝）

李東森。（記者林正堃攝）

王逸誠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

雲林縣先發投手蔡承勳。（記者林正堃攝）

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