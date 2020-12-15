爆米花》合庫力退台電 勇奪隊史第3冠

合庫收下隊史的爆米花第三冠。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2020年爆米花棒球聯盟今進行最後決賽，上午場的季軍戰由安永鮮物與新北市出戰，兩隊同樣擊出10支安打，但是安永靠著新北投手奉送的5次保送合計攻下8分，擊敗只攻下6分的新北市，而下午進行的合庫台電之戰則是投手戰，合庫靠著林瀚與陳智輝兩支適時安打攻下寶貴2分，反觀台電雖有較多的上壘，但是卻始終欠缺臨門一腳，只靠著陳偉志安打攻下1分，終場合庫就以2：1擊敗台電，收下隊史的爆米花第三冠。

季軍戰中安永鮮物靠著日籍高塩將樹133球力撐八局，雖然被擊出10支安打失血6分，但是靠著隊友火力掩護攻下8分，加上黃勝雄後援一局穩穩鎖定勝利，也幫助安永以2分之差擊敗新北摘下季軍獎盃。

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冠軍戰合庫推出高耀佐迎戰台電的范孟晨，兩人都投滿5局，其中范孟晨5局被擊出6支安打失2分，而高耀佐5.1局雖被擊出7支安打，但是展驗化解危機能力只失1分非自責分，後面黃健隆與黃騰宥以及吳昇峰都力保不失分，加上守備上也合力貢獻3次雙殺守備，幫助合庫以2：1一分之差擊敗台電。

合庫副領隊許順益表示：這是王燕國接任總教練的第一個冠軍獎盃，也是合庫、台電兩隊都更換新教頭後首次在冠軍戰碰面，這次合庫運氣比較好，不過這只是剛開始，兩隊都有很好的傳統以及國際賽的革命情感，也是業餘隊的指標，期待把這個環境弄得更好，對台灣棒球做出貢獻。

合庫收下隊史的爆米花第三冠。（棒協提供）

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