P+聯盟》重大補強！錢肯尼解決工作證問題 還變本土重返夢想家

錢肯尼於11月底與台灣籍女友結婚。（錢肯尼提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家再度壯大戰力，原本工作證出問題的「台美混血」錢肯尼11月底和台灣籍女友完成結婚登記，不用再擔心工作證出包，能用依親方式合法取得居留證，代表他的禁令能解除，並在台灣安心工作，今日確定以本土球員身份重返夢想家，夢想家P+聯盟開幕戰打台北富邦勇士，他就能上陣。

父親美國人、媽媽台灣人，錢肯尼在夢想家征戰ABL東南亞職業聯賽首季就加入，並在下一季成為陣中先發得分後衛，期間展現能和敵隊洋將抗衡的能力，是夢想家能在2019年奪ABL例行賽龍頭的關鍵功臣。

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不過，錢肯尼在去年爆發沒辦工作證的事件，因此被認定是違法打工，遭禁止在台工作3年，籃球生涯險些葬送！

夢想家期間找各種管道全力協助，希望能讓錢肯尼待在台灣並盡快重返球場，卻始終無法找到處理方式，直到錢肯尼日前和女朋友結婚後，他確定可以取得居留證，並重返夢想家。

錢肯尼提到，非常興奮能夠再度回到夢想家，「這段時間我最想說的就是感謝，謝謝球團積極協助我處理繁雜的申請程序，現在終於得到好消息，真的非常開心，很期待能夠再次回到球場上，也準備好要跟隊友一起拚戰，目標就是要拿下隊史及聯盟首冠！」

錢肯尼已於今日取得居留證（錢肯尼提供）

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