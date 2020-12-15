足球》不只獎金高達30萬！萬歲堅果盃帶頭支持偏鄉球隊

2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽本月17日開放報名。（名衍行銷提供）





〔體育中心／綜合報導〕2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽，祭出全台足球最高比賽獎勵30萬元！希望讓國家未來主人翁透過足球運動競賽鍛鍊健康身心，並培養團隊精神、共同爭取榮耀，以奠定未來良好發展的基礎。

萬歲牌期待透過兒童足球運動，做為健康補鈣的最佳橋樑，因此致力札根基層，也藉由企業力量展現實際行動，帶頭支持兩所偏鄉球隊，包括捐贈苗栗尖山國小、嘉義社口國小足球隊各10萬元的足球裝備金，以及守護孩童「鈣」健康的杏仁小魚1年份，讓這群孩子在運動之餘，也能展現自信並享受健康，更期待抛磚引玉，讓更多企業資源投入，帶給熱愛足球的小朋友們更多發揮舞台。

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萬歲堅果盃少年足球賽，明年3月27、28日於台北市立大學天母校區田徑場預賽，4月11日台灣大學田徑場決賽，萬歲牌代言人Janet也將化身足球大使，為隊伍加油打氣，本屆賽事組別分U6、U8、U10、U12等4組，12月17日起受理報名，至明年1月8日下午4點截止，1月14日抽籤決定參賽隊伍。

萬歲牌代言人Janet（中）將化身足球大使，為隊伍加油打氣。（名衍行銷提供）





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