都非科班出身 福豐國中男排苦練抱回首冠

桃園市福豐國中男子排球隊本月前往雲林北港，參加「全國年度四大排球盃賽」之一的全國北港媽祖盃排球錦標賽，抱回成軍以來首支乙組冠軍寶座。（桃園市福豐國中提供）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市福豐國中男子、女子排球隊本月前往雲林北港，參加「全國年度四大排球盃賽」之一的全國北港媽祖盃排球錦標賽，男排抱回成軍以來首座乙組冠軍，女排則是在參加乙組各項賽事連獲多項冠軍後，選擇挑戰媽祖盃甲組賽事，拿下殿軍，福豐國中排球隊成立不過短短幾年，且並非體育班學生，但小將們「異軍突起」，已成為他校體育班球隊不容忽視的強敵。

桃園市福豐國中女子排球隊參加全國北港媽祖盃排球錦標賽甲組賽事，拿下殿軍。（桃園市福豐國中提供）

福豐國中體育組長邱俊博介紹，該校於2017年成立女排，次年成立男排，學校沒有體育班，選手們均由一般生組成，練習時間也僅有平日一、三、五的下午5點至晚上7點，其中男排聘請教練黃昱錡帶領，女排則由一路打排球到高中，現在拉拉山上開民宿的張裕宏無償指導學生。

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邱俊博表示，女排成立時隊員平均身高僅有155公分，面對對手個個身材高䠷，但選手們不畏懼對手身高優勢，全力回擊每一顆球，首年即拿下國中排球聯賽冠軍，接著球隊連續4年在不同盃賽中大有斬獲，成軍以來已拿到8個冠軍獎盃，由於小將們想挑戰更強勁的對手，選擇報名甲組迎戰各隊強敵，今年在媽祖盃拿到殿軍，成績不俗。

邱俊博說，今年媽祖盃國中男子乙組共有24支隊伍參加，除了福豐，其餘23隊均為體育班，小將們一路過關斬將，最終奪下冠軍寶座，這也是男排創隊以來拿下的最好成績。

「皇天不負苦心人，達成不可能的任務。」校長張秋銘欣慰表示，福豐選手們與科班體育生交手能得到這麼好的成績，「真的是苦練苦練再苦練」，大讚小將們鬥志堅強、很有韌性，有著不服輸的態度面對挑戰，其關鍵就在於學校兼顧體育與課業發展，不讓學生因運動荒廢學業，因此選手們學業成績都在中等以上，有著智慧、自信心，能冷靜判斷對方弱點，贏得最終勝利。

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