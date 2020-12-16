NBA》一眉哥新歡座駕奢華曝光！勞斯萊斯魅影雙門轎跑

Anthony Davis Hits Lakers Practice In Sick New Rolls-Royce, Roasted By Kuzma! https://t.co/jxzNyaYubh — TMZ （@TMZ） December 14, 2020

〔記者梁偉銘／綜合報導〕猜猜湖人明星大前鋒「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）的新歡座駕是什麼？答案是頂級配備逾40萬美元（約1148萬台幣）的勞斯萊斯經典款魅影（Wraith），美國當地至少33萬美元起跳，台灣入門就破2100萬台幣。

據美媒《TMZ》報導，現年27歲的AD最近剛買了新車，開著嶄新的英國飛天女神奢華雙門轎跑到湖人訓練場館，卻被調皮的年輕隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）逮個正著，還用手機拍攝影音上傳網路，「Yo Yo Yo Yo ，大傢伙，看看這輛車。兄弟啊，現在出門走跳很囂張哦。」只見AD被突如其來舉動嚇一大跳，打開車門也只能無奈苦笑。先前湖人一哥「大帝」詹姆斯（LeBron James）開著保時捷當代最強頂尖超跑、限量版敞篷918 Spyder在高速公路上奔馳，目前市價早就超過百萬美元。

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日前《ESPN》公布新賽季百大球星排行榜，正由詹皇、AD獨領風騷穩居前2席，「一眉哥」上季剛贏得職業生涯8年來首座總冠軍，又與紫金衛冕軍簽下5年1.9億美元（約54.5億台幣）的頂薪續約，因此網友笑稱，別讓貧窮限制想像力，球星花點「零錢」也是剛好而已。

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