奧運》會怕！中國官媒痛批美國默許選手東奧抗議表態

美國奧會末許代表團選手做出「單膝下跪」等反種族歧視的和平抗爭動作。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國奧會日前率先表態，明年東京奧運期間「默許」代表團選手做出「單膝下跪」等反種族歧視的和平抗爭動作，也不會進行任何處分，對此國際奧會（IOC）尚未正式回應，中國卻第一個跳腳，官媒《新華社》甚至批評此舉「不負責任」，引發各界熱議，更遭網友諷刺：「有夠心虛」、「最拍的被釣出來了...」。

《新華社》以「美國奧委會『縱容』運動員抗議或開危險先例」為文，痛批「作為奧運會歷史上奪得獎牌最多的會員，美國奧委會本應為奧林匹克大家庭的團結和奧林匹克運動的健康發展貢獻力量，卻做出了一個不負責任的決定，發出一個危險的信號，或將使奧運會蒙上政治化的陰影。」並強調：「這種短視的決定並沒有考慮國際奧林匹克運動發展的大局，非但不能解決美國自身的問題，更會讓國際體育大家庭陷入分歧、甚至分裂的險境。」

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針對禁止在奧運賽場和選手村進行政治、宗教或種族宣傳活動的《奧林匹克憲章》第50條，美國奧會本月初已明確回應，由於種族平權運動風起雲湧，體壇各界要求言論自由的呼聲高漲，因此尊重選手理智和平的相關訴求，甚至支持運動員主導的委員會向國際奧會建議修改《奧林匹克憲章》。

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