MLB》資深記者爆下季又要縮水！ 球員工會反駁：162場

今日美國報導指出，有球團高層希望下季依舊是縮水賽季。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在上個賽季因為受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，整季從原本的162場縮水到60場，今《USA TODAY Sports》資深記者奈登賈爾（Bob Nightengale）更爆料，明年球季也可能縮水，並在5月才開打，不過球員工會也對此發聲明表示，雙方並沒有進行實質上的談判。

奈登賈爾的報導指出，大聯盟希望能夠延後開季時間到5月，一位不具名的美聯老闆認為，他不覺得有2月有辦法開始春訓：「機會是0，我不在乎我們是不是只打140場、120場或80場比賽，我們必須要確定所有人都是安全的。」

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聯盟與老闆希望球員以及所有球團人員都接種武漢肺炎疫苗，但就目前疫苗在美國的進度來看，要在2月全面展開春訓幾乎是不可能的事情。一位國聯老闆透露，他認為在春訓前讓所有球員接種疫苗會有很大的壓力，但如果真的要因此延長到4月開打還得把比賽減少到130場，那就這樣做。

但所有關於縮水賽程的計畫都得與球員工會一起協商，在奈登賈爾的這則報導出來後，《The Athletic》的文章指出，球員工會依舊維持著自己本身的立場，下季會照著162場比賽的方式準備，並按時參加春訓。

球員工會透過聲明指出，該匿名報導讓球團開始對開季的日期產生懷疑，但工會得出面澄清，他們已經清楚地向聯盟表示，球員準備好以完整的162場比賽為前提下開始春訓，就跟之前與聯盟一起達成的協議一樣。

《The Athletic》報導指出，由於勞資協議已經到位，大聯盟無法單方面改變賽成長度，目前也沒有針對下個賽季將縮水有任何的討論，「至少現在沒有」。不過報導也指出，工會並不反對賽程的修改，但若涉及減薪，球員就沒有意願修改賽程，如果不減薪的話才有討論的空間。

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