NBA》明偕AD在熱身賽亮相 詹皇新球季願當主控爭助攻王

詹姆斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯(Lebron James)與「一眉哥」A.戴維斯(Antohny Davis)在缺席前2場熱身賽後,終於要明天在作客太陽的比賽中亮相,談起自己在新球季的定位,去年榮獲助攻王的詹皇表示,雖然本季球隊引進不少新外援,但如果需要他也願意繼續擔任球隊主控。

為了讓詹姆斯和A.戴維斯好好休息,湖人允許兩人缺席與快艇的2場熱身賽,僅在板凳區觀賽,不過紫金大軍靠著小將和新同學等人的優異表現,取得2連勝。湖人將在18、19日作客鳳凰城進行最後2場熱身賽。總教練沃格爾(Frank Vogel)透露,詹姆斯和A.戴維斯都會出賽,不過很可能只會在首節上場。

Frank Vogel said he plans on playing LeBron and AD in tomorrow’s game vs. Phoenix, likely just in the first half.



Alex Caruso is doubtful to play as he still has soreness in his hip.