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NBA》明偕AD在熱身賽亮相 詹皇新球季願當主控爭助攻王

2020/12/16 08:08

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）與「一眉哥」A.戴維斯（Antohny Davis）在缺席前2場熱身賽後，終於要明天在作客太陽的比賽中亮相，談起自己在新球季的定位，去年榮獲助攻王的詹皇表示，雖然本季球隊引進不少新外援，但如果需要他也願意繼續擔任球隊主控。

為了讓詹姆斯和A.戴維斯好好休息，湖人允許兩人缺席與快艇的2場熱身賽，僅在板凳區觀賽，不過紫金大軍靠著小將和新同學等人的優異表現，取得2連勝。湖人將在18、19日作客鳳凰城進行最後2場熱身賽。總教練沃格爾（Frank Vogel）透露，詹姆斯和A.戴維斯都會出賽，不過很可能只會在首節上場。

而在結束今天球隊的練習後，詹姆斯在接受湖人隨隊記者Mike Trudell採防，談到自己新球季在球隊的角色定位時表示，「如果這支球隊需要我當主控，那我絕對能承擔這個角色，而且我會繼續嘗試爭取聯盟助攻王寶座，如果球隊不需要，那我也沒有任何問題。」

「新球季球隊多了施洛德（Dennis Schroder）和M.加索（Marc Gasol），理論上來說他們可以減輕我在組織攻勢上的負擔，」詹姆斯說道，「但具體會如何安排，應該都是取決於沃格爾。」

最後詹姆斯也霸氣表示：「每年對我來說都是全新的挑戰，我只想贏球。對我來說，幫助球隊贏球就是一切！」

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