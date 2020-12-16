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NBA》字母哥簽史上最大約 詹皇持正面態度：續留球隊很好

2020/12/16 08:43

湖人球星詹姆斯對亞德托昆波與公鹿提前續約表看法。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早美媒報導「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿提前簽下一紙長達5年、2.28億美元（約64.2億台幣）合約續留球隊，成為NBA史上最大約，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對此也表示正面態度

根據《Lakers Daily》記者報導，詹姆斯對稍早亞德托昆波和公鹿簽下超級頂薪發表看法，他說:「他們（公鹿）嘗試為亞德托昆波打造好的環境，他們做了足夠的事去留下他。」詹姆斯繼續說:「我認為他能續留在那、為球隊付出是很好的事，這是最主要的事」

對於記者提問是否能對亞德托昆波的史上最大約感同身受，詹姆斯回應:「我不知道我是否能感同身受，我和他的情況有所不同，事實上完全不一樣。」並在訪問最後再次強調自己和亞德托昆波的情形沒有相似處。

將滿36歲的詹姆斯也在本月初與湖人簽下兩年8500萬美元提前續約。

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