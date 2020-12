NBA》字母哥簽史上最大約 詹皇持正面態度：續留球隊很好

湖人球星詹姆斯對亞德托昆波與公鹿提前續約表看法。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕稍早美媒報導「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)與公鹿提前簽下一紙長達5年、2.28億美元(約64.2億台幣)合約續留球隊,成為NBA史上最大約,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)對此也表示正面態度。

根據《Lakers Daily》記者報導,詹姆斯對稍早亞德托昆波和公鹿簽下超級頂薪發表看法,他說:「他們(公鹿)嘗試為亞德托昆波打造好的環境,他們做了足夠的事去留下他。」詹姆斯繼續說:「我認為他能續留在那、為球隊付出是很好的事,這是最主要的事」

對於記者提問是否能對亞德托昆波的史上最大約感同身受,詹姆斯回應:「我不知道我是否能感同身受,我和他的情況有所不同,事實上完全不一樣。」並在訪問最後再次強調自己和亞德托昆波的情形沒有相似處。

將滿36歲的詹姆斯也在本月初與湖人簽下兩年8500萬美元提前續約。

LeBron James shares his reaction to Giannis' historic deal: "My situation and his situation, there's no similarities in it. It's totally different." pic.twitter.com/jQBJa09nHE