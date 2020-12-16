籃球》林書豪今穿新球衣出賽了！外媒指他「愛練多久就練多久」

林書豪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪加入位於加州核桃溪的發展聯盟球隊（NBA G League Ignite）訓練，據《ESPN》記者 Jonathan Givony 報導，林書豪今天穿著3號球衣上場，對手是發展聯盟的老將，林書豪只打了3分鐘，仍然不是球隊的正式球員，只是隨隊練習。

Givony表示林書豪就住在加州核桃溪附近，作為一名練習球員留在球隊，只要他願意，想練多久就練多久。他在美國時間本周四的比賽將會有更多上場時間。

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林書豪放棄CBA，懷抱打回NBA重返美國，不過新賽季就要開打仍無新東家，決定先投入發展聯盟訓練。

據指出，NBA G League Ignite 是發展聯盟針對美國菁英球員的新計劃，宗旨為替擁有NBA前景的新人進行訓練，招募對象是潛力球員（如全美知名高中球員、今年選秀未能被選到的球員）和經驗豐富的球員組成。雖隸屬於發展聯盟，但不跟傳統發展聯盟球隊進行比賽。

One last minute addition on the G League Ignite roster: Nine-year veteran and NBA champion Jeremy Lin （wearing #3）, who lives locally and has been practicing/lending his experience this past week. He'll stay with the team in a practice player capacity for as long as he chooses. https://t.co/8Ws4nxCYZs — Jonathan Givony （@DraftExpress） December 15, 2020

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