籃球》林書豪今穿新球衣出賽了！外媒指他「愛練多久就練多久」

〔體育中心/綜合報導〕林書豪加入位於加州核桃溪的發展聯盟球隊(NBA G League Ignite)訓練,據《ESPN》記者 Jonathan Givony 報導,林書豪今天穿著3號球衣上場,對手是發展聯盟的老將,林書豪只打了3分鐘,仍然不是球隊的正式球員,只是隨隊練習。

Givony表示林書豪就住在加州核桃溪附近,作為一名練習球員留在球隊,只要他願意,想練多久就練多久。他在美國時間本周四的比賽將會有更多上場時間。

林書豪放棄CBA,懷抱打回NBA重返美國,不過新賽季就要開打仍無新東家,決定先投入發展聯盟訓練。

據指出,NBA G League Ignite 是發展聯盟針對美國菁英球員的新計劃,宗旨為替擁有NBA前景的新人進行訓練,招募對象是潛力球員(如全美知名高中球員、今年選秀未能被選到的球員)和經驗豐富的球員組成。雖隸屬於發展聯盟,但不跟傳統發展聯盟球隊進行比賽。

