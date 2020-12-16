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NBA》「字母哥」天價約創紀錄 2條款看出公鹿最大誠意

2020/12/16 09:27

公鹿為了續留字母哥，展現出最大的誠意。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）稍早確定將簽下一紙5年的天價合約續留公鹿，而他這份高達2.282億美元不但刷新兩項驚人紀錄，合約中的兩項條款更能看出密爾瓦基大軍為了續留這位2屆MVP展現出最大的誠意。

26歲的亞德托昆波在上季繳出29.5分、13.6籃板、5.6助攻，且還完成年度MVP二連霸，並又獲得年度最佳防守球員殊榮，稍早他確定將簽下延長合約續留，而2.282億美元的合約不但寫下NBA史上新高，平均年薪高達4560萬美元，也讓他超車湖人詹姆斯（LeBron James）的4450萬美元和拓荒者里拉德（Damian Lillard）4410萬美元，成為NBA史上平均年薪最高的球員。

而《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）更在推特爆料，為了展現留人的決心，字母哥在2025年有球員選擇權，他可以選擇跳出合約成為自由球員或者把合約走完，這份合約還含了15%的交易保證金，一旦公鹿隊在合約期限內交易掉字母哥，字母哥將獲得合約15%的保證金賠償。

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