NBA》「字母哥」天價約創紀錄 2條款看出公鹿最大誠意

〔體育中心/綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)稍早確定將簽下一紙5年的天價合約續留公鹿,而他這份高達2.282億美元不但刷新兩項驚人紀錄,合約中的兩項條款更能看出密爾瓦基大軍為了續留這位2屆MVP展現出最大的誠意。

26歲的亞德托昆波在上季繳出29.5分、13.6籃板、5.6助攻,且還完成年度MVP二連霸,並又獲得年度最佳防守球員殊榮,稍早他確定將簽下延長合約續留,而2.282億美元的合約不但寫下NBA史上新高,平均年薪高達4560萬美元,也讓他超車湖人詹姆斯(LeBron James)的4450萬美元和拓荒者里拉德(Damian Lillard)4410萬美元,成為NBA史上平均年薪最高的球員。

The extension is based off a projected $112.4M salary cap.



The projection will not drop and Antetokounmpo at the very minimum is guaranteed $228.2M. https://t.co/uyZVXC1nOE