NBA》柯瑞贏詹姆斯的東西？外媒指這件事

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）生涯擁有3枚總冠軍賽戒指，2次例行賽MVP，還有拔群的三分球投射能力；詹姆斯（LeBron James）則擁有4枚冠軍賽戒指，例行賽MVP和總冠軍戰MVP各拿過4次，他也因此被稱為「詹皇」。

論生涯成就柯瑞目前還與詹姆斯有差距，但外媒指出他今年賽季的年薪遠超詹姆斯。

請繼續往下閱讀...

根據「spotrac」指出，柯瑞本季年薪4300萬美元，高居全聯盟第，排名第二的則是太陽隊保羅（Chris Paul）以及魏斯布魯克（Russell Westbrook）的4138萬美元。

第四名則是哈登（James Harden）的4125萬美元。哈登最近收到火箭隊開出每年高達5000萬美元的延長合約，但哈登拒絕。

日前才被巫師交易到火箭隊的沃爾（John Wall）則與哈登年薪相同，為4125萬美元。

詹姆斯則以3919萬美元排名本季年薪第六名。杜蘭特以3905萬美元緊追在後。第八名為葛瑞芬（Blake Griffin）的3659萬美元。第9名是喬治的（Paul George）的3550萬美元。第10名則是勇士隊K.湯普森（Klay Thompson）的3536萬美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法