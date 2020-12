羽球》泰國公開賽男單5強獨缺諶龍 丹麥球評爆：可能退役

丹麥球評認為諶龍沒參加泰國賽,若不是因為受重傷,就是可能已經在考慮退役。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕世界羽聯日前宣布最新的賽程安排,2021年1月將在泰國曼谷舉辦三站賽事,包括2站超級1000級別泰國公開賽,以及2020年的年終總決賽,日前兩場「背靠背」泰國賽名單出爐,現任世界球后戴資穎、男單一哥周天成等好手都報名,卻不見排名世界第5的中國名將諶龍,丹麥球評推測他不是受重傷就是考慮要退役。

世羽聯明年1月12至17日、19至24日2場亞洲站都將在曼谷進行,並定名泰國公開賽,久違的各國頂尖球星可望到齊,爭取27至31日年終賽門票,各國好手精銳盡出,中國隊也派出石宇奇、陳雨菲等好手參賽,不過男單老將諶龍和男雙好手張楠確卻都不在參賽名單中,也引發外媒熱議。

請繼續往下閱讀...

丹麥羽球球評施萊瑟(Steen Schleicher)日前在推特上撰文指出,認為諶龍沒參加泰國賽不是因為受了重傷,就是他可能打算高掛球拍退役了。

Hmm, #Chen #Long is not entered in #Thailand #Leg. Indicates a nasty injury or that he is contemplating retirement. Also surprised #Son #Wan #Ho’s #Protected #Ranking apparently has expired whilst he didn’t have a chance to compete. Or maybe it expired just after All England?