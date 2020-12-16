羽球》泰國公開賽男單5強獨缺諶龍 丹麥球評爆：可能退役

丹麥球評認為諶龍沒參加泰國賽，若不是因為受重傷，就是可能已經在考慮退役。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯日前宣布最新的賽程安排，2021年1月將在泰國曼谷舉辦三站賽事，包括2站超級1000級別泰國公開賽，以及2020年的年終總決賽，日前兩場「背靠背」泰國賽名單出爐，現任世界球后戴資穎、男單一哥周天成等好手都報名，卻不見排名世界第5的中國名將諶龍，丹麥球評推測他不是受重傷就是考慮要退役。

世羽聯明年1月12至17日、19至24日2場亞洲站都將在曼谷進行，並定名泰國公開賽，久違的各國頂尖球星可望到齊，爭取27至31日年終賽門票，各國好手精銳盡出，中國隊也派出石宇奇、陳雨菲等好手參賽，不過男單老將諶龍和男雙好手張楠確卻都不在參賽名單中，也引發外媒熱議。

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丹麥羽球球評施萊瑟（Steen Schleicher）日前在推特上撰文指出，認為諶龍沒參加泰國賽不是因為受了重傷，就是他可能打算高掛球拍退役了。

Hmm, #Chen #Long is not entered in #Thailand #Leg. Indicates a nasty injury or that he is contemplating retirement. Also surprised #Son #Wan #Ho’s #Protected #Ranking apparently has expired whilst he didn’t have a chance to compete. Or maybe it expired just after All England? — Steen Schleicher （@steenschleicher） December 11, 2020

貼文一出，馬上引起中媒憤慨，護航撰文指出，諶龍去年雖然只拿到法國公開賽和蘇迪曼盃團體賽金牌，但考慮到他目前在奧運積分榜上排在第5，基本上已經確定拿下奧運參賽門票，現階段根本不可能會考慮退役，認為他跟張楠可能是因為剛升格人父，需要照顧家庭，加上擔憂國外疫情等原因，才會缺席。

然而印尼媒體《IndoSport》卻指出，考慮到過去幾年，諶龍在面對其他年輕球員總是贏少輸多，今年3月參加全英公開賽也輸給大馬潛力小將李梓嘉，因此施萊瑟的推測諶龍可能打算退役並非毫無依據。

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