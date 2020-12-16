MLB》巨人主戰捕手怎麼安排？ 總欸保證：仍是波西

巨人明星捕手波西。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人看板球星波西（Buster Posey）經臀部手術後，2019年球季表現不佳，今年球季又因健康考量退賽，新球季這位明星捕手的定位受外界好奇，巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）今日向媒體保證波西將會是明年球季的主戰捕手。

凱普勒接受《NBC Sports》訪問說：「他（波西）會是我們的主要捕手。」並且表示會很仰賴、倚重波西的經驗，他說：「我們會盡可能的利用他的頭腦和身體。」

請繼續往下閱讀...

33歲的波西在2018年進行臀部手術提前結束賽季，但是在2019年球季並未能重現往日身手，打擊率下滑至生涯新低的2成57，而今年球季波西則是因為收養一對早產雙胞胎，出於健康考量決定退賽。

雖然波西今年未出現在賽場上，但他利用時間對身材做改善，凱普勒補充說：「我認為當大家看到他的時候，會注意到他增加了些肌肉和會用到的瘦肉組織。他看起來靈活、強壯還煥然一新。我認為休息給了他重新評估身體狀況和改進的機會。」

至於將成為波西接班人的頂級新秀巴特（Joey Bart），在今年獲得大聯盟出場機會，亮相33場但表現並不亮眼，打擊率2成33沒有擊出全壘打，預計將會從3A出發，

巨人在近期與菜鳥特羅普（Chadwick Tromp）續約作為替補捕手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法