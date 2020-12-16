NBA》獨具慧眼！ 詹皇：４年前就看出TNT天賦異稟

「THT」塔克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕趁著湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）和高掛免戰牌，20歲小將「THT」霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）在熱身賽連兩戰打出大驚奇，讓一哥詹姆斯讚不決口，不過詹皇在受訪時也自曝，早在4年前他就已經看出霍頓塔克的潛力。

霍頓塔克2019年第2輪第16順位被魔術選中，隨即被交易至湖人。菜鳥年就拿到冠軍戒指，但他上季整季僅出賽6場，場均僅貢獻5.7分、1.2籃板，季後賽也沒有上場機會。不過熱身賽，THT把握展現自己的機會，2戰合計豪取52分，場上正負值「+36」排全隊第一，攻防兩端也都發揮出色。

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然而其實THT高中畢業後並沒有引發太多關注，根據《ESPN》資料，他在他們那屆球員中僅排在第66名，儘管他在愛荷華州大打球時，曾入選2018-19 Big 12聯盟（Big 12 Conference）的新人陣容，2019他投入選秀時，有些模擬選秀根本不認為他會被任何球隊挑中，不過THT還是成功吸引到了大咖球星的目光，那個人就是湖人一哥詹姆斯。

「我大概是在3年半還是4年前注意到他的，」詹姆斯在談到THT時說道，「我那時候是在看一場高中籃球比賽，記得剛好是西蒙高中的比賽。我就跟我的經紀人，也是THT現在的經紀人，保羅（Rich Pau）說，他得要看一下THT。我認為這孩子超有天賦的，那差不多是4年前。」

最後詹皇說：「我只能說這孩子現在只是稍微展現了一點自己的天賦，但他已經能證明自己確實能在場上打得很棒，他將會有機會跟我們練習--跟其他球員，跟一些老將練習，他會持續進步，我相信未來很長一段時間裡，THT會在這個聯盟中打出一番成就。」

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