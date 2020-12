NBA》火箭「大鬍子」回來了！小試身手拿12分輕取馬刺（影音）

哈登(中)回歸拿下12分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭隊「大鬍子」哈登(James Harden)終於在今天重返球場參加球隊的熱身賽,他面對馬刺出賽21分鐘,全場3投10中拿下12分,終場火箭以112:98贏球。

哈登在休賽季不斷傳出「賣我」風波,更無視NBA的防疫規定流連聲色場所,今天他才終於與另一名也與球隊鬧出不滿的前鋒塔克(P.J. Tucker)一同重返先發陣容。

哈登在重返球場後的第一個進球就是招牌的後撤步三分,隨後他再靠罰球拿下3分,首節拿下6分。第二節哈登靠著上籃與罰球拿下3分,下半場他投進1顆三分球拿下3分,今天他全場10投3中,3分球6投2中,罰球5投4中,以普通的命中率拿下12分、3籃板、4助攻、2抄截,但也發生3次失誤。

James Harden and John Wall are on the court together for the first time in preseasonpic.twitter.com/9FnfU1NVjL