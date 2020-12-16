NBA》火箭「大鬍子」回來了！小試身手拿12分輕取馬刺（影音）

哈登（中）回歸拿下12分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）終於在今天重返球場參加球隊的熱身賽，他面對馬刺出賽21分鐘，全場3投10中拿下12分，終場火箭以112：98贏球。

哈登在休賽季不斷傳出「賣我」風波，更無視NBA的防疫規定流連聲色場所，今天他才終於與另一名也與球隊鬧出不滿的前鋒塔克（P.J. Tucker）一同重返先發陣容。

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哈登在重返球場後的第一個進球就是招牌的後撤步三分，隨後他再靠罰球拿下3分，首節拿下6分。第二節哈登靠著上籃與罰球拿下3分，下半場他投進1顆三分球拿下3分，今天他全場10投3中，3分球6投2中，罰球5投4中，以普通的命中率拿下12分、3籃板、4助攻、2抄截，但也發生3次失誤。

James Harden and John Wall are on the court together for the first time in preseasonpic.twitter.com/9FnfU1NVjL — SportsCenter （@SportsCenter） December 16, 2020

另一名回歸的前鋒塔克則拿下8分1籃板1助攻，「牆哥」沃爾（John Wall）貢獻15分、3助攻、3抄截，替補上場的射手麥雷莫（Ben McLemore）有15分進帳。

馬刺今天得分最多的是年輕小將沃克（Lonnie Walker IV），他先發26分鐘拿17分外帶2次抄截，D.穆雷（Dejounte Murray）拿13分5籃板7助攻，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）12分3籃板，德羅森（DeMar DeRozan）僅拿7分。

德羅森頂著爆炸頭新髮型上場，僅拿7分。（USA TODAY SPORTS）

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