NBA》把整個脫衣舞孃給吃了？ 「暴肥哈登照」引熱議

網路瘋傳的哈登暴肥照,根據媒體指出可能是他在3月時的照片。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕「大鬍子」哈登(James Harden)今日首度回到火箭隊出賽,但賽前網路上瘋傳的一張「暴肥」照卻引發網友熱議。

哈登在經過了休賽季一連串的鬧劇後回歸火箭練球,主帥S.西拉斯(Stephen Silas)也表示他的狀況看起來還不錯,但今天網路瘋傳的一張照片顯示,哈登的體型明顯大了不只一圈。

網友針對該照片開玩笑表示,這個人不是哈登,是哈堡(James Hamburger)、「哈登是把一整個脫衣舞孃給吃了嗎?」、「這是柏金斯(Kendrick Perkins)吧?」

不過很多人質疑該張照片並非今天的照片,而是他在3月時被拍到的照片,因為哈登日前於體育館被拍到的照片,顯示他的身材相當精實,但以今日哈登在螢幕上呈現的體態看來,確實比以往還要來得稍微豐腴一些。

James Harden and John Wall are on the court together for the first time in preseasonpic.twitter.com/9FnfU1NVjL