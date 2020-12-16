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NBA》把整個脫衣舞孃給吃了？ 「暴肥哈登照」引熱議

2020/12/16 12:39

網路瘋傳的哈登暴肥照，根據媒體指出可能是他在3月時的照片。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）今日首度回到火箭隊出賽，但賽前網路上瘋傳的一張「暴肥」照卻引發網友熱議。

哈登在經過了休賽季一連串的鬧劇後回歸火箭練球，主帥S.西拉斯（Stephen Silas）也表示他的狀況看起來還不錯，但今天網路瘋傳的一張照片顯示，哈登的體型明顯大了不只一圈。

網友針對該照片開玩笑表示，這個人不是哈登，是哈堡（James Hamburger）、「哈登是把一整個脫衣舞孃給吃了嗎？」、「這是柏金斯（Kendrick Perkins）吧？」

不過很多人質疑該張照片並非今天的照片，而是他在3月時被拍到的照片，因為哈登日前於體育館被拍到的照片，顯示他的身材相當精實，但以今日哈登在螢幕上呈現的體態看來，確實比以往還要來得稍微豐腴一些。

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