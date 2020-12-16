日職》又遭減薪1500萬日圓 巨人左投誓言新球季要狠下心

巨人左投田口麗斗遭減薪。（資料照，圖片取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人左投田口麗斗，今與球隊會面完成合約更改，開季表現亮眼的他，在球季中段受傷影響表現，本季最後以5勝7敗作收，遭球隊減薪1500萬日圓，下季年薪約為7000萬日圓，這位25歲左投在受訪時坦言，遭減薪情緒難免低落，但之後會狠下心來好好要求自己。

田口麗斗在2013年選秀會被讀賣巨人隊以第三指名選中，並以簽約金5000萬、年薪600萬日圓的合約加盟。他在2015年升上一軍，隔年球季田口麗斗投出10勝10敗防禦率2.72的表現，季末獲球團加薪至5000萬日圓；2017年又繳出13勝4敗防禦率3.01成績，連兩年有著雙位數勝投，獲得球團加薪，年薪衝上9000萬日圓。

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然而在連續兩個賽季的勝場都達到雙位數後，2018年田口麗斗卻碰大低潮，先發出賽16場戰績2勝8敗，防禦率高達4.80，多項紀錄都創下職業生涯新低，當時就遭大幅減薪。而今年他開季擔任先發，表現亮眼，不過7月傷到左腿後，狀態卻變得相當不穩，之後轉任中繼，本季他登板26場，14場先發拿下5勝7敗1救援、2中繼點、防禦率4.63，成績不如預期。

「我本來的個性比較隨和，但現在的狀況跟以前已經很不一樣了，」田口麗斗受訪時透露自己已經委託西武獅隊内海哲也在巨人時的專屬訓練員保田貴史，幫忙自己開出嚴格的訓練菜單，「我想沒有比那個更困難的事，但我認爲這是一個很好的機會，我要狠下心來嚴格要求自己！」

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