屏東熱帶博覽會明年與中華職棒合作 種下彩稻1月30日開園

屏東熱帶博覽會與中華職棒合作，明年彩稻將是職棒各隊的吉祥物（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東熱帶博覽會即將在下個月1月30日開園，明年屏東縣與中華職棒大聯盟合作，彩稻圖案將是各隊的吉祥物，今天上午縣長潘孟安、中華職棒聯盟會長吳志揚及屏東的棒球隊等人一起種下彩稻，為台灣的棒球運動加油。

每年都創下超過百萬人參觀的屏東熱帶博覽會將在明年1月30日起到3月1日舉行，由於今年全世界職棒第一顆球就是從屏東投出，而且是屏東運動元年的開始，屏東縣除了發展體育休閒產業園區外，更成立城市棒球隊，所以特別與中華職棒聯盟合作，明年春節大家就能看到各球隊的吉祥物圖，成為世界第一個棒球彩繪稻田，一起為國球推廣努力。

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縣長潘孟安表示，熱博會共有24公頃，除了彩繪稻田外，還有大型花海地景藝術、蘭花館、長瓜廊等19個區域的各種場域，參觀免門票，讓大家吃的的愉快、玩的爽快，買的痛快，是春節期間最佳的休憩場所。

吳志揚指出，今年因為疫情的關係，台灣因為防疫佳是全世界第一個職棒開打的地方，由於二軍的開幕戰就在屏東舉行，所以第一顆球是從屏東投出。

縣長潘孟安、中華職棒聯盟會長吳志揚及棒球選手在熱博會種下彩稻，將長出棒球吉祥物的圖像（記者葉永騫攝）

屏東熱帶博覽會與中華職棒合作，一起種下職棒吉祥物的彩稻（記者葉永騫攝）

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