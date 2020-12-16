NBA》太狂！國王小將0秒絕殺勇士 柯瑞29分做白工（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在第2場熱身賽碰上國王，一度落後多達16分，雖然勇士在第4節超前，原有機會上演逆轉秀，最後時間到點時，國王小將蓋伊飆進絕殺三分球，助國王以114：113保住勝利。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）上季因傷只打了5場，加上球隊戰績不理想，也未取得復賽機會。休息了超過半年，柯瑞在前一場熱身賽面對金塊出賽21分鐘，三分球7投2中，攻下10分，還在尋找手感。今面對國王，柯瑞在一開局狂飆三分球，單節進帳11分，率隊取得小幅領先。

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不過，國王在次節展開反擊，取得雙位數領先優勢，但勇士在易籃後苦追，在第4節最後1分鐘取得4分超前。倒數29.8秒，國王武達德（Robert Woodard II）先用灌籃追回2分，最後一波進攻，小將蓋伊（Kyle Guy）自行運球過半場，並在0秒時於弧頂出手，投進絕殺三分球，助國王帶走勝利。

國王小將絕殺勇士。（法新社）

投進絕殺球的23歲小將蓋伊，今全場飆進6顆三分球，攻下全隊最高20分，射手希爾德（Buddy Hield）挹注18分。

勇士今有5人得分上雙，柯瑞全場21投11中，投進5顆三分球，進帳全場最高29分、4助攻、3抄截，前鋒克里斯（Marquese Chriss）替補上陣，攻下17分、9籃板。

柯瑞全場21投11中，投進5顆三分球，進帳全場最高29分。（美聯社）

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