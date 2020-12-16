MLB》棄田中將大網羅火腿王牌？日媒爆洋基可能有驚人之舉

有原航平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊休季都傳聞要續約田中將大或補強菅野智之，日本媒體「日刊現代」卻指出，疫情影響收入，洋基隊可能把目標放在風險較小的日本火腿有原航平。

洋基休季頭號目標是留住二壘手拉梅修（DJ LeMahieu），日媒引述美聯球探指出，如果洋基以約年薪2000萬美元的複數年合約簽下他，可能沒辦法再追求田中和菅野，田中價碼約2年3000萬美元，菅野也是3年3000萬美元。

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不過洋基還是缺乏先發投手，目標可能放在有原航平，日媒引述相關人士指出，「六年前，有原航平大四的時候，曾經考慮跳過日職直接挑戰大聯盟，洋基那時知情，派出球團幹部來到日本調查，原要認真說服他，有原還是參加選秀加入火腿，不過洋基有美國球探在日本，可以說是也有在調查有原的投球。」

有原航平優勢在於只有28歲，美聯球探指出，「他的直球平均球速大約在150公里前後，跟菅野差不多，控球雖然比菅野差一點，有一顆落差很大的變速球和指叉球，最重要的是他才28歲，還有很大成長空間。」

美聯球探認為，有原航平價碼大約是2年1000萬美元，和田中、菅野比起來相當便宜，「洋基有提拔小聯盟年輕投手的計畫，說明只找有能力奪下雙位數勝投的投手組成輪值有難度，有原或許會被看作四、五號輪值的補強人選。」

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