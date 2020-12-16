富邦U18》育民工家9成5球員來自外縣市 苗栗三級棒球的憂愁與無奈

育民工家。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕新北富邦城市U18棒球賽今天進行預賽最後一天賽事，由育民工家化身的苗栗縣在D組2戰全勝，今天下午迎戰高雄市，贏球將篤定晉級八強。

過往苗栗是棒球沙漠，育民工家棒球隊2012年成軍，為苗栗唯一一支木棒組青棒球隊，木棒聯賽最佳戰績僅24強止步，並非青棒強權，更大的問題在於，育民工家全隊40名球員，竟然只有2人是苗栗子弟兵，其他38人全是外縣市球員；新北富邦城市U18棒球賽，苗栗縣20名球員皆來自育民工家，但全部都是外縣市招募的球員。

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苗栗有8支少棒球隊，包括汶水、山佳、福基、銅鑼、通霄、后庄、仁愛與烏眉國小楓樹分校，青少棒有11隊，包括頭屋、苗栗、鶴岡、文林、通霄、西湖、頭份、文英、三灣、後龍與南湖；照理說，苗栗縣內有這麼多支少棒、青少棒球隊，為什麼育民工家難招到同鄉子弟兵?

育民工家總教練周森毅深耕苗栗基層棒球9年，他指出，最大問題在於苗栗少棒球隊幾乎沒有專任教練，僅汶水少棒有一名原住民專任教練，其他球隊多半是體育老師兼任，等同社團性質，頂多練禮拜三下午、禮拜六早上，練習時間不足，即使是前職棒球員林鴻遠帶隊的通霄少棒，他只是代課老師，沒時間也沒場地練球，只能窩在一圈200公尺的操場練習。

周森毅表示，因為苗栗少棒有基礎的球員人數拉不起來，青少棒多數球隊也是社團性質，只有前職棒球員李逸楠帶隊的頭屋青少棒、楊仁豪執教的苗栗青少棒，這兩隊屬於正規球隊，兩人也是唯二青少棒專任教練，青棒也沒專任教練，他是學校約聘教練。周森毅說，苗栗家長會讓小孩子打棒球，但普遍傾向參加「好玩、打興趣」性質的社團球隊，金字塔底部科班球員人數不夠。

周森毅強調，由於苗栗三級棒球投入的資源和人力嚴重不足，即使是頭屋、苗栗青少棒的好手，也會選擇往外縣市跑，這幾年很多人都跑去資源相對較好的鶯歌工商、東石高中、南投中興高中發展，育民工家根本留不住他們，使得目前陣中40名球員，只有2人是苗栗子弟兵。

育民工家一年提供12名全公費生，食宿不用錢，學雜費也全免，誘因算不錯，仍難留在地好手。周森毅說，他每年11、12月底就要全國跑透透宣導招生，至少要跑20所學校，球員來源遍及雙北、桃園、新竹、台中、宜蘭、台東，但這些球員在青少棒母隊都非頂尖，只能算中等或中上水準，身材也不是太好。

「苗栗棒球有在進步，只是很緩慢。」周森毅說，若要讓苗栗三級棒球蓬勃發展，至少要像新竹這樣，首先必須增加苗栗少棒球隊專任教練名額，而且要增設球場、宿舍，少棒有好的球員，青少棒才有人才，這是環環相扣的，唯有苗栗境內棒球資源充沛，在地好手國中畢業才願意留在家鄉發展。

周森毅很看好目前陣中高三這一批球員，包括何紀賢的兒子何宇翔，U12世界盃國手李宇正、葉駿逸，以及內野手王文揚，109學年度木棒聯賽即將開打，期待他們能帶領全隊打出隊史最佳成績。育民工家從未出過職棒球員，周森毅點名，葉駿逸各方面條件都不錯，未來有機會挑戰職棒，成為創隊以來第一人。

周森毅感嘆，由於球隊選手幾乎都不是來自苗栗的子弟兵，有時帶隊打出一點成績，不免還是會有些遺憾，總覺得缺少一些歸屬感，希望未來苗栗基層棒球能確實打好底子，讓球員留在家鄉好好打球。

育民工家總教練周森毅。（資料照，記者陳志曲攝）

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