NBA》球爸又大發豪語 竟稱「球三弟」對位能完爆柯瑞

球爸認為兒子小波爾對位能完爆柯瑞。（外電資料照）

〔體育中心／綜合報導〕「球爸」老波爾（LaVar Ball）再度語出驚人，今在接受美媒採訪時大發豪語，直言2020選秀探花「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）在一對一的情況下，絕對能完爆勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），而理由居然是因為柯瑞不夠高。

小波爾是今年選秀會上最受矚目的新秀，一部分得要多虧球爸（LaVar Ball）長年大肆宣傳家裡3位貴公子。然而相較於小波爾在受訪時展現沉穩內斂，球爸卻經常大放厥詞到處引發爭議，今他在受訪時又開始攻擊其他球星不如自己的兒子，這次的目標則是勇士柯瑞。

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「LaMelo（小波爾）會完爆他，Stephen（柯瑞）身材太嬌小了，」老波爾說道，「柯瑞大概只有6尺2或6尺3，但小波爾不但比他高，臂展比他更長。」

小波爾身高大約6呎7吋，的確高了柯瑞半個頭，他也的確是一名很靈活的控衛，不過被譽為是史上第一射手的柯瑞，目前可是已經拿下3座冠軍，更重要的是過去他跟許多身高比他高、身材比他好的球員對位過，仍是能擺脫對手糾纏，在外線準確出手。

NBA新球季將於本月22日點燃戰火，勇士和黃蜂第一次交鋒將會在明年2月20日登場，小波爾到時能否真的如球爸所說，打爆柯瑞和勇士隊，拭目以待。

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