籃球》林書豪沒理回不了NBA！美媒再度表態力挺

林書豪。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕現年32歲的美籍台裔控衛林書豪，今於加州核桃溪發展聯盟引爆者隊（NBA G League Ignite）首披3號球衣出賽，雖然僅上陣3分鐘，得分、籃板、助攻都掛0，仍有美國媒體再度發文表態力挺：「豪小子沒理回不了NBA！」

《BasketballNews.com》記者康柯爾（Jonathan Concool）發文，直指林書豪是位出色替補球員，正等待NBA球隊來電，「他在職業生涯這個階段，就是穩定有效率的後衛，沒有理由不讓他進NBA陣容。當然，他無法像過去在尼克『林來瘋』時期那樣，給你每晚22分、9次助攻的精彩演出，但這位老將的油箱裡還有些燃料。」康柯爾還強調，聯盟是時候應該接受林書豪了，「他希望在NBA新賽季獲得另個機會，如果最終得到了，正如我們自家記者甘迺迪（Alex Kennedy）先前在自由球員市場上報導那樣，林書豪很可能最終加入具競爭力的強隊。」

請繼續往下閱讀...

林書豪放棄重返中國CBA發大財的機會，正為重返NBA圓夢而放手一搏，如今以練習生身分加入引爆者隊，預料薪資極低，因為消息人士指出，該隊明星級球員年薪，也僅8.5萬美元（約241萬台幣）左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法