NBA》詹皇獲封聯盟第一人 明年MVP預測卻得0票

詹姆斯雖然被票選為聯盟第一人，但在年度MVP預測得到0票。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新賽季將在台灣時間23日點燃戰火《ESPN》記者Tim Bontemps找來8名球探和球團高層，針對新賽季進行預測，獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）在年度MVP獲得最高票，而詹姆斯（LeBron James）雖然被票選為聯盟第一人，但卻未在MVP獎項中獲得青睞。

詹姆斯在聯盟最強球員的票選中得到7票，而其中1票則是投給「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），參與投票的某東部球隊高層表示，如果現在討論例行賽中表現最佳的球員，自己不會選擇詹姆斯，反而是會選亞德托昆波，但如果是季後賽的話就不一樣了，那一定是非詹姆斯莫屬。

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對於明年新賽季的預測，多數球探和球隊高層認為湖人在休賽季的補強表現最棒，有很高的機率能完成衛冕，共獲得4票，快艇、籃網、公鹿和七六人各獲得1票。

亞德托昆波明年將挑戰年度MVP3連霸，不過許多人看好東契奇殺出重圍奪獎，共獲得4票，而金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）拿到2票，亞德托昆波和里拉德（Damian Lillard）各得1票。

值得一提的是，「大鬍子」哈登（James Harden）近日掀起「賣我」風波，投票的8人中共有6人認為哈登不會被交易，會繼續待在火箭，但有2人預測會被交易，籃網和七六人各拿到1票。

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