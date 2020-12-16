富邦U18》在細雨場地泥濘中熱戰 新北白第8局猛攻取勝

新北市白隊擊敗南投縣隊。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕新北富邦城市U18棒球賽今天進行預賽最後一天賽事，在細雨綿綿、泥濘場地中熱戰，新北市白以9:4擊敗南投縣，D組預賽取得2勝1敗，只要同日下一場苗栗縣擊敗高雄市，就能闖進明天的八強戰。

此役前7局打完新北白僅以5:4領先，8局上發動一輪猛攻，單局敲出3支安打，加上對方三壘手蔡亞伯發生失誤，另獲1保送，一舉攻下4分奠定勝基。

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新北白總教練王傳家表示，今天氣候不佳，孩子們打起來畏畏縮縮的，身手放不開，下雨天導致場地不佳，失誤較多，對方投手動作較大，因此多發動盜壘攻勢，雖能上壘，不過打擊攻勢薄弱，是比賽前半段打得比較辛苦主因；今天新北白全場盜壘6次，成功5次，大打速度戰撕裂對手防線。

此役南投縣投手群球速普遍不快，王傳家認為，打者必須因應對方投手節奏做調整，不管投手球速快慢都要適應，接下來面對木棒聯賽，希望選手藉此比賽調整狀況；這屆賽事新北白以鶯歌工商選手為主體，加上4名秀峰高中、1名崇義高中球員組軍應戰。

新北白先發投手陳冠豪投5局被敲2安，另有4K、4保送，失2分拿下勝投，高二側投黃弘劼後援2.1局被敲1安，無失分拿下救援成功，第三棒許賀捷單場敲3安，只差全壘打就能締造完全打擊。

黃弘劼原為內野手，在二重青少棒二年級練投，採下勾投手，進入鶯歌工商改側投，他說，原本用下勾投球，因為球速不快，升上青棒在教練盧劭禹建議下改成側投，控球較準，高二開始專攻投球，就沒再練打，最欣賞的球員是軟銀鷹下勾投手高橋禮，原因是「動作很帥」。

新北市白隊黃弘劼原為內野手。（記者陳志曲攝）

新北市白隊先發投手陳冠豪投5局失2分拿下勝投。（記者陳志曲攝）

新北市白隊許賀捷只差全壘打就能締造完全打擊。。（記者陳志曲攝）

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