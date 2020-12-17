詹皇、AD熱身賽首度亮相 今日賽事預告與轉播

詹姆斯和A.戴維斯今天會參加與太陽的熱身賽。（資料照，法新社）

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今日有兩場NBA熱身賽轉播，由拓荒者對上金塊、湖人對戰太陽，熱身賽開打以來已拿下二連勝的湖人能否繼續保持不敗之姿？敬請鎖定轉播！

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新北富邦國際城市U18棒球邀請賽進入八強，今天將有四場轉播，由麥寮高中組成的雲林縣代表隊昨日擊出再見安打，順利晉級，今面對青棒強權穀保家商組成的新北市藍隊，雲林縣有辦法小蝦米對抗大鯨魚，成功守住勝利嗎？昨日與高雄市代表隊戰成５比５平手的苗栗縣，今天即將面對台東縣，苗栗縣能否延續氣勢前進四強？不要忘記收看轉播了！

NBA熱身賽

10：00 拓荒者@金塊 緯來體育台

10：00 湖人@太陽 ELEVEN SPORTS 1

2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽

09：00 新竹市VS.台中市 ELEVEN SPORTS 1

09：00 雲林縣VS.新北市藍 ELEVEN SPORTS 2

13：00 新北市白VS.花蓮縣 ELEVEN SPORTS 1

13：00 苗栗縣VS.台東線 ELEVEN SPORTS 2

SBL

18：00 璞園VS.九太

20：00 裕隆VS.台銀

轉播：緯來體育

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