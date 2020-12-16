富邦U18》超離奇受傷！苗栗王牌投手浴血奮戰率隊進八強

楊家凱帶傷上場、雨中奮戰，幫助球隊前進八強。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕新北富邦城市U18棒球賽今天進行預賽最後一天賽事，苗栗縣對高雄市之戰，雙方以5：5握手言和，D組苗栗與新北市白攜手晉級明天的八強戰，苗栗後援投手楊家凱腳傷浴血奮戰，是球隊晉級大功臣。

楊家凱腳傷說來有些離奇，第4局苗栗進攻，他進場幫忙隊友撿球棒，主審文昱鈞一個不小心把球棒奮力往身旁一丟，棒頭竟直擊楊家凱右腳脛骨，當場血流如注緊急包紮，防護員進行初步傷口處理時他面露痛苦神情，不時低聲哀號顯得無助，防護團隊看他右腳脛骨處有一小洞，傷勢不輕，建議立即就醫縫合，不過他仍選擇留在球場。

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奇蹟的時刻出現了，7局下高雄進攻，一出局二、三壘有人，當時雙方戰成3:3平手，苗栗教練團緊急推出腳傷的楊家凱登板救火，結果高雄打者高恆恩強迫取分成功，下一棒莊欽仰獲四壞保送，此時楊家凱暴投再掉1分，這兩分都要記在先發投手陳冠群帳上；此役陳冠群先發6.1局被敲5支安打失5分。

8局上苗栗反攻，當局獲得4次四壞保送，加上對方三壘手高捷發生接球失誤，單局打下2分追平比分，兩隊後續攻勢都沒得分，最終握手言和，楊家凱後援2.2局被敲3安無失分。苗栗戰績2勝1和，與2勝1敗的新北白攜手晉級八強戰，高雄1勝1敗1和遭淘汰，賽後楊家凱面露痛楚表情，準備送醫進一步治療。

「上去丟沒有痛的感覺！」楊家凱說，投球時只感覺腳麻麻的，他希望可以幫助球隊贏球晉級，所以當下被球棒丟到選擇留在球場，上去投球很想贏，也非常亢奮，「等一下要去醫院，可能要縫幾針。」

苗栗總教練周森毅表示，楊家凱是陣中最好的投手，雖然腳傷，防護員也建議先送醫治療，不過楊家凱自告奮勇想上去投球，也說自己沒問題，因此推他登板救援。

周森毅說，第7局楊家凱表現有些不穩，後面兩局就穩定下來，這場因為下雨導致場地狀況不佳，不過兩隊遇到的狀況都是一樣的，第8局對手守備失誤有受場地影響。

楊家凱帶傷上場、雨中奮戰，幫助球隊前進八強。（記者陳志曲攝）

楊家凱帶傷上場、雨中奮戰，幫助球隊前進八強。（記者陳志曲攝）

苗栗縣晉級八強。（記者陳志曲攝）

楊家凱帶傷上場、雨中奮戰，幫助球隊前進八強。（記者陳志曲攝）

苗栗縣晉級八強。（記者陳志曲攝）

主審文昱鈞。（記者陳志曲攝）

苗栗縣隊總教練周森毅。（記者陳志曲攝）

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