P+聯盟》多名球員遭網路情色詐騙 聯盟嚴厲譴責

P. LEAGUE+執行長陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕P. LEAGUE+在12月19日於彰化體育館點燃戰火，只是在球季還沒正式開打前，被爆出有球員遭網路詐騙，並被拍下不雅照放在網路傳播，且有多位球員都受害，P+聯盟今日發聲明與受害球員站在同一陣線，並嚴厲譴責有心散播者，將會訴諸法律行動。

以下為聯盟聲明稿：

一、P. LEAGUE+ 與受害球員站在同一陣線，對有心散播者訴諸法律行動絕不寬貸

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P. LEAGUE+ 於本日報導前，即已獲悉年輕球員遭 #數位性別暴力， #網路桃色詐騙 傳聞，聯盟方此段時間調查雖確有年輕球員受害，但亦有真偽參半情節，針對確實受害者，除立即提供確實受害球員相關協助包含法律意見外，聯盟呼籲愛惜臺灣運動環境、在意數位性別暴力的朋友們，拒絕且主動勸阻有意者散布任何猥褻文字、音訊、影像等任何形式資訊，聯盟也與所有受害的球團、球員站在同一陣線，對有心散播者提出法律行動，也會積極與教育部、警政署參與相關專案以確保聯盟比賽的絕對專業性與公正性。

二、呼籲握有相關影片之報導媒體，應善盡查證並主動提供檢調所有事證

本事件受害球員，除將在聯盟跟球團協助下，依具體涉及刑事責任行為，提出刑事告訴外，近來以Deepfake（深偽）技術，製造出與本人幾可亂真、不雅影片之事件所在多有，而本次新聞爆發適逢本聯盟開幕戰、努力為臺灣運動環境注入新活水之際；倘報導媒體手握影片卻未盡查證之責，包含送交相關檢調、鑑識單位判斷影片真偽，即擅斷報導，亦屬打擊臺灣運動環境、推波助瀾數位性別暴力、網路桃色詐騙之共業推手。

本聯盟除要求報導媒體應具體交待報導前究竟有無查證外，手上之相關事證亦應移交檢調機關，本聯盟亦會視情況，函請檢調單位命持有相關犯罪事證媒體提出說明。

三、聯盟會向下紮根，協助學生球員職業意識建立

本聯盟以及參賽球團，既已決心致力於為臺灣籃球打造職業化的環境，除積極打造提供球員更寬廣的籃球之路外，也必戮力向下紮根，廣辦基層籃球推廣活動，並為未來夢想踏入籃球員生涯的年輕學子，傳遞作為職業球員應有之認識、形象塑造跟須備知識。

聯盟不僅會跟受害球員站在第一線共同抵禦這些非法的攻擊，也會從各個方面，包含建立更好的產業環境，跟相關單位共同抵禦跟預防數位性別暴力、網路桃色詐騙，同時加倍努力給予球員更好的成長與協助，更不會向這些想要摧毀運動環境的人屈服。

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