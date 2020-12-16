P+聯盟》譚傑龍被拍不雅影片 感到懊悔也報警處理

譚傑龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕P. LEAGUE+在12月19日於彰化體育館點燃戰火，屆時將擔任主場球隊的台新夢想家，今日卻傳出旗下球員譚傑龍遭情色詐騙，還被側錄不雅影片，被放在網路上流傳，夢想家也趕緊出面滅火，強調譚傑龍事件是發生在3年前，當時還是未成年，他已至內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊第二隊報案，相關單位朝違反刑法及兒童及少年性剝削防制條例方向偵辦中。

台新夢想家籃球隊聲明：

台新夢想家球員譚傑龍三年前受數位性別暴力及網路桃色視訊詐騙，並遭有心人士惡意盜錄，日前他已至內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊第二隊報案，相關單位已朝違反刑法及兒童及少年性剝削防制條例方向偵辦中。

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夢想家董事長張承中表示，此行為已觸及妨害秘密、妨害風化以及恐嚇罪，「引誘少年猥褻拍攝、持有並散佈影片、圖片，甚至恐嚇及恐嚇取財，此類行為都是很嚴重的刑事責任。」

張承中董事長呼籲，現階段需要大家共同保護被害人，任何人都不應該持有、散佈猥褻圖片或影片，否則都將觸法。「希望媒體以及球迷朋友們能夠團結，不要此惡意行徑得逞，更不要使他能夠一再藉由此舉威脅任何人，大家齊心一起好好保護籃球環境。」

譚傑龍當時尚未成年，在未思考後果的情況下做出此行為，他已感到十分懊悔，若造成社會大眾及球迷觀感不佳，球員譚傑龍誠摯致歉，夢想家球團將全力支持並協助球員處理相關事宜，並鼓勵他以更強的心理素質及更好的表現來面對。

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