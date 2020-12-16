P+聯盟》不受要脅！黑人陳建州呼籲保護譚傑龍等年輕球員

陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對台英混血長人譚傑龍私人影片遭外流，新職籃P. LEAGUE+ 執行長「黑人」陳建州嚴正表態，年輕球員其實是無辜受害者，也在球團陪同下報案，他會與球員、球團共同面對，也呼籲各界保護涉世未深的年輕球員，P+聯盟絕不會任人要脅。

陳建州強調，身為P+聯盟執行長，此事他責無旁貸，「首先希望球員勇敢，這種事會發生，受害者很可能不只一人。我會擋在球員前面，陪著一起面對，也希望外界杜絕一切影片散佈以免觸法。」捲入這場情色風暴的P+聯盟球員，據傳為福爾摩沙台新夢想家的台英混血長人譚傑龍，可能過去高中時期遭有心人士側錄，還恐涉及「青少年兒童性防護法」。聯盟已發聲明，本案交由警方調查，希望球迷朋友珍惜台灣運動環境，但夢想家本週六彰化開幕戰前驚傳此狀況，勢必對聯盟形象造成衝擊。

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畢業自泰山高中的譚傑龍，現年20歲、身高206公分，大學前往加拿大英屬哥倫比亞就讀，曾入選2018年U18台灣男籃代表隊，去年代表加拿大參與瓊斯盃。今年受疫情影響，被視為台灣男籃禁區接班人的他，決定留在國內，並在7月底與夢想家球團簽約。

譚傑龍。（資料照，記者林正堃攝）

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