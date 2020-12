克萊蒙斯阿基里斯腱撕裂。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕來自北卡羅萊納州坎貝爾大學(Campbell College)、身高僅175公分的後衛克萊蒙斯(Chris Clemons)雖在去年選秀落選,後來與火箭簽下雙向合約,並轉為正式合約。儘管本賽季克萊蒙斯不一定能順利續約,但他似乎準備進入15人名單。然而,週二晚上,克萊蒙斯在場上倒下,據報導,克萊蒙斯的阿基里斯腱撕裂,情況不太樂觀。

Prayers up to Chris Clemons, who was taken off the floor in a wheelchair after an apparent non-contact injury. pic.twitter.com/pCTpf9oOdk