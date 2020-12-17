足球》爽！爆乳蜜臀女友秀私人飛機 C羅不用還出租掙錢

C羅女友大秀私人飛機。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高富帥的C.羅納度（Cristiano Ronaldo），早在2015年就買了一架價值2200萬歐元（約7.7億台幣）的私人飛機，除了平常戴他和爆乳蜜臀的火辣女友飛來飛去，平常不用還可出租掙錢，每小時費用約3000歐元（約10.5萬台幣）。

據西班牙《阿斯報》報導，C羅這架飛機型號為灣流G200，是美國生產的中型豪華商務噴射機，巡航速度可達每小時900公里，讓這位葡萄牙足球巨星能從義大利杜林，在短短數小時內趕回故鄉馬德拉島。這架私人飛機能容納8至10名乘客，裡頭包括無線網路、電話、傳真機、烤箱、微波爐、冰箱，各種設備幾乎應有盡有，讓乘客搭機過程相當舒適，C羅現任女友羅德里格絲（Georgina Rodriguez）近來就在個人IG連發數張照片，向2200萬粉絲大秀超奢華貴族生活，當然這架飛機就是最佳背景之一。

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現年35歲的C羅，無愧為人生勝利組，生涯總收入已在今年6月突破10億美元（約287億台幣）關卡 ，他本月初甫獲2020年金足奬殊榮，也已入選國際足總（FIFA）年度最佳男子球員獎項的最終3人名單。

C羅女友大秀私人飛機。（圖片取自IG）

C羅女友大秀私人飛機。（圖片取自IG）

C羅女友大秀私人飛機。（圖片取自IG）

C羅女友大秀私人飛機。（圖片取自IG）

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