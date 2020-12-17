NBA》違反防疫規定又高喊賣我 哈登首度受訪解釋了！

哈登今日終於在媒體面前受訪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）在經過「賣我」風波後終於昨日回歸球隊參加熱身賽，但他賽後卻拒絕媒體採訪，今天他終於在媒體面前開口談論過去發生的事情。

《ESPN》記者Tim MacMahon報導指出，哈登受訪說道：「現在我只想要專注在這裡（火箭隊），今天很棒，昨天是泡泡聯盟後首次上場，我的感覺也很棒，我還沒有機會去做5對5的訓練，但我第一次上場的時候感覺非常好。」

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由於哈登多次自爆或被爆料出入聲色場所，導致無法準時於訓練營報到，當被問到這個問題時，他表示自己只是在個人訓練，記者繼續追問他訓練的內容時，哈登回答就是為了開季所做的個人訓練。

哈登說：「我現在只能專注於現在，對我個人來說，最好的哈登就是確定我能夠保持好狀態，就像我說的，我沒有機會進行5打5訓練。個人訓練，當你在做個人籃球訓練的時候很棒，但所有的NBA球員都會同意，沒有任何事情與5打5訓練相像，不管是身體的對抗與閱讀比賽之類的事情。昨天是我第一次上場打球，我的感覺很好，那很令人興奮。」

談到「賣我」的交易傳聞，哈登表示，自從他回來球隊後完全沒有談論關於這件事情，「所有在休息室的人與教練團都相當專注地為賽季做準備，這就是最重要的事情。」

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